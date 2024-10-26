RAMS Başakşehir gerileme döneminde

UEFA Konferans Ligi ikinci hafta maçında deplasmanda Slovenya ekibi Celje'ye 5-1 mağlup olan RAMS Başakşehir, tarihinde Avrupa kupalarında ikinci kez 4 farklı yenildi. Bu karşılaşmaya kadar Avrupa kupalarındaki en farklı yenilgisini, 2019-2020 sezonunda oynadığı UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında deplasmanda Roma'ya 4-0 kaybederek alan turunculacivertli ekip, ikinci kez 4 farklı yenilgiyle sahadan ayrıldı. Turuncu-lacivertli ekip, Süper Lig'de ve UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı son 4 maçta galip gelemedi. İkisi Süper Lig'de ikisi Konferans Ligi'nde oynadığı 4 maçta 3 yenilgi ve 1 beraberlik alan Başakşehir, kalesinde 9 gol görürken, 3 gol atabildi. Avrupa kupalarındaki 58. maçına Celje karşısında çıkan Başakşehir'in, yenilgi sayısı, galibiyet sayısını geçti. Bu maç öncesi Avrupa kupalarında 22 galibiyet ve 22 yenilgisi bulunan turuncu-lacivertliler, Slovenya deplasmanında UEFA organizasyonlarındaki 23. yenilgisini yaşadı.