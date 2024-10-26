Trabzon ilk peşinde

Süper Lig'in 10'uncu haftasında bugün Göztepe'ye konuk olacak olan Trabzonspor, bir ilkin peşinde. Göztepe karşısında bugüne kadar oynanan karşılaşmalarda rakibine üstünlük sağlayan Karadeniz ekibi, İzmir'den 3 puanla dönüp, ligde ilk deplasman galibiyetini almak istiyor. karadeniz ekibi, ayrıca aynı puana sahip olduğu rakibini geçerek üst sıralara tırmanışını sürdürmenin peşinde. Karadeniz ekibi, ligin ilk haftasında Abdullah Avcı yönetiminde Net Global Sivasspor, bir sonraki hafta da geçici olarak takımın başında sahaya çıkan futbol genel direktörü İhsan Derelioğlu yönetiminde ikas Eyüpspor maçından golsüz beraberlikle ayrıldı. Daha sonra 5. kez takımın başına getirilen Şenol Güneş ile 2 deplasman maçı oynayan Trabzonspor, bu maçlarda da deplasman beraberliklerini değiştiremedi.

VİSCA DALYA DEMEK İSTİYOR

Bordo-mavililer, önce deplasmanda Gaziantep FK ile 0-0, daha sonra da Atakaş Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Öte yandan bordo-mavili ekipte Edin Visca, Göztepe maçında bir gol atması halinde dalya yapacak. Yalnızca attığı değil, attırdığı gollerle de forma giydiği takımların hücumdaki yükünü çeken Visca, Türkiye'de 383 Süper Lig maçında rakip fileleri 99 kez havalandırdı.