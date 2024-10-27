Bodrum zor virajda

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de geride kalan 9 maçta 10 puan toplayan Bodrum Futbol Kulübü'nü Fenerbahçe heyecanı sardı. Yeşil-beyazlılar bu akşam saat 19.00'da Ülker Stadı'nda sarı-lacivertli güçlü rakibine konuk olacak. Karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Muğla temsilcisi tarihinde ilk defa Fenerbahçe'ye karşı mücadele verecek. Şu ana kadar 9 maçta 10 puan toplayan Bodrum FK,

12. sırada yer alırken, bir maçı eksik F.Bahçe ise 17 puanla 4. basamakta konumlanıyor. Bodrum FK'da apandisit ameliyatı olan hücum oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar iyileşti. Gökdeniz'in Kadıköy'deki mücadelede forma giyebilecek durumda olduğu açıklandı. Cezası sona eren Arnavut forvet Taulant Seferi de görev verilmesi durumunda sahadaki yerini alabilecek.

KANARYA YARALI

Ev sahibi Fenerbahçe'de ise Brezilyalı futbolcu Fred sarı kart cezası nedeniyle bugün oynamayacak. Sezonu kapatan Jayden Oosterwolde ile sakatlığı süren Cengiz Ünder'in de tedavileri devam ediyor. İki futbolcu da Bodrum FK maçında yoklar. F.Bahçe, kazanıp Samsun beraberliğini unutturmak istiyor.

KIR ZİNCİRİ BODRUM

Yeşil-Beyazlılar, bu sezon İstanbul takımlarına karşı hiç kazanamadı. Bodrum FK, deplasmanda Eyüpspor'a 4-1, evinde de Başakşehir'e 1-0 yenilirken, dış sahada Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı. Bodrum Futbol Kulübü, son iki deplasman maçında ise gol yemedi. Hatayspor'u 1-0 yenen Ege temsilcisi Kasımpaşa'dan 0-0'la 1 puanı kaptı.

Sezon başından İtalya Serie B ekiplerinden Bari'den transfer edilen George Puşcaş, 8 karşılaşmada attığı 3 gol ile ön plana çıkarken, gösterdiği performans ile teknik direktör İsmet Taşdemir'in değişilmezleri arasına girdi. Puşcaş'ın bugün oynanacak Fenerbahçe müsabakasında Taşdemir'in en önemli gol silahlarından biri olacağı ifade edildi.