Ege derbisinde kazanan yok

Nesine TFF 2. Lig'de Altınordu, Ege derbisinde sahasında konuk ettiği Fethiyespor ile 2-2 berabere kaldı. 8. dakikada savunmamız arkasına atılan topa hareketlenen Muhammet Erdem Enes, yakın mesafeden golü attı: 0-1. 10. dakikada Kaan'ın ara pasına hareketlenen Sami'nin içeri çevirdiği topa Hüseyin vurdu, topu ağlarla buluşturdu: 1-1. 28. dakikada Kaan'ın sol çaprazdan kale sahası içine kullandığı serbest atışı kaleci son anda kornere çeldi. 45. dakikada Tahsin'in pasında ceza alanı ön tarafında topla buluşan Kaan sert şutunu kaleci güçlükle kornere tokatladı, ilk yarı 1-1 bitti.

SKORU AHMET BELİRLEDİ

46. dakikada Alper'in ara pasına hareketlenen Sami'nin vuruşunu kaleci kornere çeldi. 63. dakikada Alper'in ceza alanı içine gönderdiği topu Hüseyin Bulut kafayla tamamladı: 2-1. 68. dakikada konuk ekip Fethiyespor beraberliği yakaladı. Sol kanattan yapılan ortaya iyi yükselen Ahmet Dereli düzgün bir kafa vuruşuyla ağları sarsarken mücadelenin skorunu da belirledi: 2-2.