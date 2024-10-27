Petkim kayıp

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 4. haftasında Aliağa Petkim, sahasında Aliağa Petkimspor'a 85-79 yenildi. Karşılaşmaya daha etkili başlayan Aliağa Petkimspor, 4. dakikada Tyree'nin 3 sayılık basketiyle 7 sayılık üstünlük yakaladı: 11-4. Nwora ile etkili olan ve 8. dakikada 15-13 üstünlük kuran Anadolu Efes, periyodu 24-19 önde bitirdi. İkinci periyodun başında farkı 7 sayıya (29-22) yükselten rakibi karşısında Van Beck'le sayılar bulan Aliağa Petkim, 15. dakikada tekrar öne geçti: 35-32. Anadolu Efes, üstünlüğü tekrar ele geçirdiği devreyi 47-43 önde tamamladı.

İKİNCİ YARIDA NEFESİ YETMEDİ

Üçüncü periyotta farkı 16 sayıya (69-53) kadar yükselten Anadolu Efes, periyodu 69-56 üstün bitirdi. Son periyoda 7-0'lık seriyle başlayan ev sahibi ekip, bitime 1 dakika 24 saniye kala Tyree'nin faul atışından bulduğu sayılarla farkı 2 sayıya kadar indirdi: 78-80. Rakibinin kendisini yakalamasına izin vermeyen Anadolu Efes, müsabakadan 85-79 galip ayrıldı.

KARŞIYAKA'NIN SERİSİ SONA ERDİ

Sezona kötü bir başlangıç yaptıktan sonra hem Basketbol Süper Ligi'nde hem de Avrupa'da oynadığı üst üste 3 maçta galip gelen Karşıyaka'nın serisi Beşiktaş deplasmanında sona erdi. Dengeli başlayan karşılaşmanın ikinci periyodunda kontrolü eline alarak öne geçen yeşilkırmızılı ekip soyunma odasına 42-47 önde girdi. Üçüncü çeyreğin başında farkı 9 sayıya kadar çıkaran Karşıyaka, üstünlüğünü koruyamadı ve son çeyreğe 66-66 beraberlikle girildi. Dördüncü periyotun başında öne geçen Beşiktaş, hücumda daha etkili olunca farkı açtı ve karşılaşmayı 89-82 kazandı. Bu sonuçla Kaf-Kaf 2 galibiyette kalırken, Beşiktaş ise 3. galibiyetini almış oldu.

MANİSA BASKET İÇERDE MERKEZEFENDİ GURBETTE

Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon Avrupa'daki başarılı performansının aksine oynadığı ilk 3 maçı kaybeden Manisa Basket, bugün Mersin Spor deplasmanında ilk galibiyetini almaya çalışacak. Servet Tazegül Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 18.00'de start alacak. Sezonun ilk 3 haftasından mağlubiyetle ayrılan Merkezefendi Belediyesi Basket ise İstanbul'da Galatasaray'ın konuğu olacak. Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki mücadelenin hava atışı saat 20.30'da yapılacak.

AYDIN, POTADA KARTAL'I AVLADI

Vodafone Sultanlar Ligi 4. haftasında Beşiktaş'ın konuğu olan Aydın BŞB, rakibini 3-1 mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini elde etti. Sezonun ilk 3 maçında Bahçelievler Belediyespor, Kuzeyboru ve Türk Hava Yolları'na yenilen, ardından geçen hafta Sigorta Shop'u Aydın'da 3-1'lik skorla deviren Ege temsilcisi, dün İstanbul deplasmanında ilk seti 25-22 kaybetti. Ardından toparlanan mavi-beyazlılar, kalan setleri 25-18, 25-12 ve 25-18 alarak mücadeleyi kazanmasını bildi. Aydın ekibi, salı günü Eczacıbaşı'nı misafir ettikten sonra, cumartesi günü deplasmanda Galatasaray'ın konuğu olacak.

ARAS KARGO DİBE DEMİR ATTI

Türkiye Vodafone Sultanlar Ligi'inde mücadele eden Aras Kargo iç sahada konuk ettiği Zeren Spor'a 3-2 yenildi. İzmir ekibi ilk seti 25-18 kazanırken, ikinci seti 23-25 kaybetti. Üçüncü seti 25-22 üstün tamamlayan Aras Kargo, dördüncü sette ise rakibine 21-25 boyun eğdi. İzmir temsilcisi, beşinci sette Zerenspor'a 12-15 kaybederek üst üste beşinci maçından da yenilgiyle ayrıldı ve ligde dibe demir attı.

FİLEDE ZOR PAZAR

Voleybol Efeler Ligi'nde oynadığı ilk 3 maçın 2'sini kazanan Altekma bugün Türşad'ın konuğu olacak. Bitlis Adilcevaz Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Ligde 3 maçı da kaybeden Arkas ise Develi Bld'nin ligden çekilmesi ile haftayı bay takım olarak geçecek. Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde Göztepe, Bornova Belediyesi Atatürk Spor Kompleksi'nde saat 14.00'te Yeşilyurt'u, Karşıyaka ise Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda 16.00'da Altınoluk'u konuk edecek.