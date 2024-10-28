Aliağa Petkimspor evinde ilk kez kayıp

BASKETBOL Süper Ligi'nde mücadele eden Aliağa Petkimspor, Anadolu Efes'e kaybederek bu sezon iç sahadaki ilk yenilgisini aldı. Ligde 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Aliağa ekibi, evinde Efes'e 85-79 mağlup oldu. İkinci yenilgisini alan Petkim, bu sezon taraftarının önünde de ilk kez mağlubiyet üzüntüsü yaşadı. 3 Kasım Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak İzmir temsilcisi, bu müsabakayı kazanarak kaybını telafi etmeyi hedefliyor. Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden Aliağa Petkimspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise şu ana kadar önemli bir performansa imza attı. Sezona 2'de 2 ile başlayan İzmir ekibi, ilk yenilgisini ise geçtiğimiz hafta oynanan Unicaja Malaga deplasmanında aldı.