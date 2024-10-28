Bodrum yine kayıp

TRENDYOL Süper Lig'in 10. haftasında Sipay Bodrum FK, deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaştı. 13. dakikada Kostic'ten kaptığı topla ceza sahasına giren Seferi'nin sağ çaprazdan çektiği şutta meşin yuvarlak yandan auta gitti. 15. dakikada İrfan Can'ın sol kanattan ortasında kaleci Sousa topu yumruklayarak uzaklaştırmaya çalıştı. Ceza sahasındaki En-Nesyri penaltı noktasına yakın bölgeden yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 19. dakikada sol kanatta iki kişiyi çalımlayarak geçen Saint-Maximin'in ortasında İrfan Can ceza sahası sağ çaprazından vuruşunu yaptı. Kaleci Sousa'nın çeldiği topu Dzeko kafayla En-Nesyri'ye indirdi. Bu oyuncunun vuruşunda top yandan auta çıktı. 27. dakikada Saint-Maximin, sol kanattan çalımlarla ceza sahasına girerek çaprazdaki İsmail Yüksek'e pasını aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak, üstten auta gitti. 38'de sağdan ceza sahasına giren Osayi-Samuel'in şutunu kaleci Sousa kornere çeldi.

İKİNCİ GOL ERKEN GELDİ

İkinci yarının başında da kalesinde baskı gören Bodrum, üst üste hatalar yapınca ikinci golü yedi. 55'te Sousa'nın uzaklaştıramadığı top, Amrabat'ın önünde kaldı. Faslı oyuncunun ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Dzeko'nun vuruşu ağlara gitti: 2-0. 68'de sağ çaprazda topla buluşan Dzeko'nun şutu üstten auta çıktı. 90'da Mohammed'in uzaktan sert şutunu Livakovic iki hamlede kontrol etti. 90+2'de arka direkte topla buluşan Szymanski'nin dar açıdan şutunu kaleci Sousa kornere çeldi ve maç 2-0 sona erdi.

TAŞDEMİR'DEN 11'DE 3 DEĞİŞİKLİK

Bodrum FK'nın teknik direktörü İsmet Taşdemir, geçtiğimiz hafta 1-0 kaybettikleri Ç.Rizespor maçının ilk 11'ine oranla 3 değişikliğe gitti. Savunma kurgusunda Üzeyir yerine Cenk Şen'e şans veren deneyimli çalıştırıcı, orta alanda ise Fredy yerine Samet, Brazao yerine de kırmızı kart cezasını tamamlayan Seferi ile maça başladı.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLANDI

Fenerbahçe-Sipay Bodrum FK karşılaşması öncesinde Ülker Stadı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı. Tribünleri dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, tribünlerde dev Türk bayrakları açarken, koreografide Mustafa Kemal Atatürk'ün tribünün tamamını kaplayan posterine yer verdi. Saha kenarında Türki Cumhuriyetlerin tamamının bayrakları dalgalandırılırken 'Türkiye Cumhuriyeti Mesut, Muvaffak ve Muzaffer Olacaktır' pankartı da asıldı. Futbolcular ise ortak taşıdıkları 'Yaşasın Cumhuriyet' yazılı pankartla sahaya çıktı.