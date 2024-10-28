Buca emin adımlarla

NESİNE 2. Lig Kırmızı Grup'ta evinde Yeni Mersin İdmanyurdu'nu 90+5. dakikada Barış'ın kendi kalesine attığı golle 2-1 mağlup eden Bucaspor 1928 yoluna emin adımlarla devam ediyor. Puanını 20'ye yükselterek zirveye çok yaklaşan sarı-lacivertliler, lider Menemen FK'nın kaybettiği haftada kazanarak puan farkını 2'ye indirmeyi başardı. Gösterdiği performansla takdir toplayan Bucaspor 1928'e evinde yan bakılmıyor. Sarı-lacivertliler taraftarı önündeki son 4 maçı da kayıpsız geçmeyi başardı. İzmir temislcisinde teknik direktör Uğur Balcıoğlu son saniyede gelen galibiyetin mutluluk verici olduğunu belirtti.

"LİDERLİĞE YÜKSELECEĞİZ"

DENEYİMLİ çalıştırıcı Balcıoğlu, "Oyuncularımı yürekten kutluyorum. Son ana kadar maçı bırakmadık. Zirve yarışında iddiamızı sürdürüyoruz. İnanıyorum ki en kısa sürede liderliğe yükseleceğiz" ifadelerini kullandı.