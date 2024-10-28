Kaf-Kaf filede hata yapmadı

KARŞIYAKA, KFC Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde Edremit Belediyesi Altınoluk Spor'u 3-1'lik skorla devirerek 5. maçından da galip geldi. Kaf-Kaf böylece Göztepe ile ligde namağlup liderliğini sürdürdü. Kaf-Kaf, mücadelenin ilk setinde 25-19'luk skorla üstünlük sağladı. İkinci sette de iyi oyununu sürdüren KSK, 25-18'le seti aldı. Bu sette, özellikle Karşıyaka hücum çeşitliliği ve etkili blokları ile öne çıktı. Edremit Belediyesi Altınoluk Spor, Karşıyaka'nın hızlı oyununu durdurmakta zorlandı. 3. sette ise konuk ekip vites artırdı ve setin galibi oldu: 22-25. Yeşil-kırmızılılar son setten de 25-15 galip ayrılarak mücadeleyi 3-1 kazandı.