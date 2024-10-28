Manisa dibi gördü

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin dördüncü haftasında Mersin Spor, sahasında Manisa Basket'i 97-88 yendi. Dengeli başlayan karşılaşmada karşılıklı basketlerle geçen ilk bölümün ardından Manisa Basket Brown ve Besson ile etkili oldu ve farkı 6'ya kadar çıkardı. Çabuk toaprlanan ev sahibi dış şutlarda isabet buldu ve ilk periyodu 29-28 önde geçti. İkinci çeyrek iki ekibin de pota altında bulduğu sayılarla başladı. Son bölümde hızlı hücumlarla etkili olan ev sahibi ilk yarıyı 53-45 önde bitirdi.

OYUNDAN DÜŞTÜLER

Üçüncü çeyreğin başında 13 sayı farka geriye düşen Manisa, moladan sonra toparlandı. Savunmasını sertleştiren Ege ekibi, 12-0'lık bir seri yakaladı ve maça tekrar ortak oldu. Son periyoda 73-72 Mersin'in üstünlüğüyle girildi. Yine karşılıklı basketlerle başlayan dördüncü periyotta ev sahibi ekip Cruz ve Olaseni'nin etkili oyunuyla son 4 dakikaya girilirken farkı 7'ye kadar çıkardı. Kalan bölümde Manisa'nın çabası yeterli olmadı ve maç 97-88 sona erdi. Bu sonuçla Ege temsilcisi dördüncü maçında da galibiyetle tanışamazken, Mersin ise üçüncü galibiyetini almış oldu.