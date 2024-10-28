Nazillispor’a Soma kabusu

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Somaspor'a 43. dakikada Rahmi Anıl Başaran ve 90+5. dakikada Murat Şevik'in attığı gollerle 2-0 yenilen Nazillispor, rakibine bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'ndan sonra ligde de kaybetti. Rakibine bu yıl daha önce kupada evinde 5-1 yenilerek elenen Nazilli, son 3 karşılaşmada namağlup 5 puan toplayarak çıkışa geçtiği periyodun ardından yine Soma önünde fren yaptı. Teknik Direktör Gürhan Sönmez, üzgün olduklarını ancak bu yenilgiyi telafi edip tekrar çıkışa geçeceklerini ifade etti. Somaspor ise üç maçlık kötü gidişin ardından aldığı galibiyetle nefes aldı.