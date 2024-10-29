Denizli’de Mavioğlu birlik çağrısı yaptı

NESİNE 3. Lig 4. Grup'ta galibiyete hasret kalan Denizlispor'da taraftarın tepkisi sonrası teknik direktör Çağdaş Mavioğlu yazılı bir açıklama yaptı. Göreve geldikleri günden bu yana birlik ve beraberlik içinde üstün gayret sarf ettiklerini ifade eden Mavioğlu, "Çok zor bir dönemde bu süreci devam ettiriyoruz. Sezon başında 'Puan bile alamazlar' şeklinde yorumlar yapılıyorken, bugün takım maç kazanamıyor diye eleştiriliyor. Genç bir takımız ve sabırlı olmalıyız. Çok kötü bir durumda değiliz" dedi ve taraftardan destek istedi.