İzmir Çoruhlu’da Eriş imzaya kaldı

NESİNE 3. Lig 4. Grup'ta oynadığı 8 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan İzmir Çoruhlu yeni çalıştırıcısını buldu. Geçtiğimiz hafta teknik direktörü Engin Dursun'la yollarını ayıran İzmir temsilcisinin, Balıkesirspor'la vedalaşan deneyimli çalıştırıcı Levent Eriş'le el sıkıştığı öğrenildi. Sezon başında Bal-Kes'e imza Eriş, kırmızı-beyazlıların başında çıktığı 7 maçta 4 galibiyet ve 3 yenilgi aldı. Tecrübeli teknik direktörün önümüzdeki günlerde İzmir Çoruhlu'ya resmi imzayı atması bekleniyor.