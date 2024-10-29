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Kupada Egeliler sahneye çıkıyor

HABER MERKEZİ
Kupada Egeliler sahneye çıkıyor
ZİRAAT Türkiye Kupası 3. Turu'nda Ege ekipleri sahneye çıkıyor.Nesine 3. Lig temsilcisi Bornova 1877, kupada Nesine 2. Lig ekibi Fethiyespor'u İzmir Atatürk Stadı'nda ağırlayacak. Kupada bu turda rakibini mağlup eden taraf yoluna devam edecek. Normal sürede eşitlik bozulmazsa uzatmalar oynanacak. Bornova kupadaki ilk maçına çıkarken, Muğla temsilcisi ise önceki turda Düzcespor'u seri penaltı atışlarıyla elemişti. 2. Tur'da Nazillispor'u eleyen Somaspor ise sahasında Belediye Kütahyaspor'u konuk edecek. Her iki mücadele de saat 13.30'da başlayacak.
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