Egeliler kupa sınavında

ZİRAAT Türkiye Kupası 3'üncü Turu bugün birbirinden heyecanlı karşılaşmalar ile devam edecek. Kupada bugün 4 Ege temsilcisi tur arayacak. 3. Lig 1. Grup'ta 7 maçlık galibiyet serisiyle zirveyi ele geçiren Karşıyaka, 3. Lig 3. Grup'ta son sırada yer alan Viranşehir'i ağırlayacak.

2. Lig Kırmızı Grup'ta Ege derbisinde Nazillispor'u mağlup ederek kötü gidişe 'Dur' diyen Somaspor, Kütahyaspor'u ağırlayacak. Nesine 3. Lig 3. Grup'ta son 4 haftada aldığı 3 beraberlikle zirvenin 3 puan gerisine düşen Aliağa FK ise, 3. Lig 1. Grup'ta galibiyet hasretine son vererek düşme hattından kurtulan Anadolu Üniversitesi'ni konuk edecek.

Sarı-isiyahlı İzmir temsilcisi, rakibini mağlup ederek kupada da yoluna devam etmek istiyor. 3. Lig 1. Grup'ta sezona çok kötü bir başlangıç yaparak dibe demir atan Kuşadasıspor da kupada moral arıyor. Aydın temsilcisi, evinde 2. Lig Beyaz Grup'ta düşme hattında yer alan Karaköprü'yü konuk edecek.

3. Lig 2. Grup'ta 8 hafta sonunda 3 beraberlikle düşme hattında yer alan İzmir ekibi Tire FK ise, 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Belediye Derince'ye konuk olacak. Tüm karşılaşmalar saat 13.30'da başlayacak.