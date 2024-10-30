Fethiye turladı

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında 3. Lig 1. Grup ekibi Bornova 1877, İkinci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Fethiyespor ile İzmir Atatürk Stadı'nda karşılaştı. Ege Derbisi'ni Fethiyespor son dakikalarda bulduğu gollerle 2-0 kazanarak tur atladı. 14. dakikada gelişen Fethiye atağında Canberk'in soldan ortasında Özcan'ın volesi direkten döndü. 20'de sağ çaprazdan içeri giren Fethiyesporlu Özcan'ın şutunu kaleci çıkardı. 45'te Fethiyespor'un yaklaşık 20 metreden kazandığı frikikte topun başına geçen Nurettin'in şutunda top barajın üstünden gidip üst direğe çarpıp auta gitti.

AHMET DERELİ SAHNEYE ÇIKTI

İkinci yarıda da taraflar kontrollü oyunu tercih etti. 61'de Fethiyesporlu Özcan'ın sağ kanattan ortasında Ahmet Dereli altı pastan kafayla topu üstten auta yolladı. 84'te sağdan yapılan ortada Mehmet Kaan kafayla indirdi, Ahmet Dereli aynı şekilde kafayla topu ağlara yolladı: 0-1. 85'te ceza sahası içine giren Muhammet Erdem'in pasında Ahmet Dereli topu boş kaleye yolladı: 0-2. Karşılaşma bu skorla tamamlandı ve Fethiyespor adını bir üst tura yazdırdı.