Manisa FK’dan kötü seri

TRENDYOL 1. Lig'de evinde Esenler Erokspor'a 1-0 yenilen Manisa Futbol Kulübü, üst üste ikinci mağlubiyetini alarak üst sıralardan uzaklaştı. Önceki hafta da deplasmanda Iğdır FK'ya tek golle kaybeden siyah-beyazlılar 14 puanda kalıp 10. sıraya adını yazdırdı. Manisa ekibinde teknik direktör Çağdaş Çavuş, önemli pozisyonlara girmelerine rağmen fırsatları değerlendiremediklerini ve bireysel hatadan dolayı gol yediklerini söyledi.

"POZİSYONLARI DEĞERLENDİREMEDİK"

İki maçtır istedikleri sonucu alamadıklarını vurgulayan Çavuş sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Maçın tamamına baktığımızda, Manisa FK yüksek parametrelerde oynadı. Bunları yaparken ceza sahası içinde olan kısmı gerçekten çok rahat harcadık. Oyuna iyi başlayıp o pozisyonları bulup sonrasında da değerlendiremeyince kendi hatamızla merkezde kaybettiğimiz bir topla gol yiyip mağlup olmak çok üzücü. Bu takım gerçekten şu ana kadar oynadığı bütün maçlarda hem oyun gücüyle hem de istatistiklerde çok yüksek bir oyun oynuyor. Sonunda nereye gideceğimizi hep beraber göreceğiz."