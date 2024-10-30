Menemen FK yeni seri peşinde

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 3 maçlık galibiyet serisi Arnavutköy deplasmanında aldığı 1-0'lık yenilgiyle son bulan Menemen FK, yeni bir galibiyet serisi başlatmak istiyor. Teknik Direktör Burhanettin Basatemür yönetiminde 9 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlikle 22 puan toplayan sarı-lacivertli İzmir ekibi, bu hafta evinde Erbaaspor engelini kayıpsız geçerek liderlik koltuğunu korumanın hesaplarını yapıyor. Menemen, Erbaa maçının ardından bir sonraki hafta ise Play-Off hattındaki rakiplerinden Ankara Demirspor'a konuk olacak