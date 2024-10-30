Montella’dan Kenan’a övgü

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ülkesinden La Gazzetta dello Sport'a açıklamalarda bulundu. Montella, Inter ile Juventus arasındaki İtalya derbisinde iki gol atan milli futbolcu Kenan Yıldız ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı. İtalyan teknik adam, "Kenan Yıldız adına çok mutluyum. Bu başarı en doğru zamanda geldi. Henüz 19 yaşında İtalya derbisinde iki gol atan en genç oyuncu oldu. Bitiricilikte ve takım arkadaşlarıyla birlikte oynamada önemli bir etki yarattı. Türkiye'de onun hakkında çok konuşuluyor ve bunu hak ediyor." dedi