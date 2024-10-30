Uşakspor’un iki farklı yüzü

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluk hedefleyen Uşakspor, ligin ilk 8 haftasında iç sahada ve deplasmanda iki farklı tablo çizdi. Evinde oynadığı 4 maçta sadece Nevşehir'i mağlup eden ve 4 puan toplayabilen kırmızı-siyahlılar, bu kayıpları deplasmanda telafi etti. Dış sahada oynadığı 4 maçı da kazanarak 12 puanı hanesine yazdıran Ege temsilcisi, toplamda 16 puanla lider Silivrispor'un 3 puan gerisinde ikinci sıraya konumlandı. Uşak, bu hafta Mazıdağı'nı evinde mağlup ederek iç sahadaki istatistiğini de düzeltmeyi planlıyor.