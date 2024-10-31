Aliağa Futbol düelloyu kaybetti

TÜRKİYE Kupası 3. Turu'nda Aliağa Futbol, uzatma dakikaları tam bir gol düellosuna dönüşen maçta Anadolu Üniversitesi'ne 3-2 yenilerek kupadan elendi. Karşılaşmanın 34'üncü dakikasında Tayyip Mevlüt, Anadolu Üniversitesi takımını 1-0 öne geçirdi. Aliağa FK 48'inci dakikada Malik'in golüyle tabelayı eşitledi: 1-1. Maçın normal süresi 1-1 berabere biterken, uzatma dakikalarına geçildi. Konuk takım 108'inci dakikada Berkay'ın ayağından ikinci golü buldu: 1-2. Aliağa FK, 114'üncü dakikada Mehmet Fuat'la tekrar beraberliği yakaladı: 2-2. Ancak 117'nci dakikada sahneye çıkan Gani, Anadolu Üniversitesi'ne turu getirdi: 2-3.