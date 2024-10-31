Kuşadası havlu attı

ZİRAAT Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde Kuşadasıspor, sahasında Karaköprü Belediyespor'a 2-1 yenilerek kupaya veda etti. Her iki takım da genç ağırlıklı oyuncularla sahada yer aldı. Maçın 8. dakikasında Batın'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçen Aydın temsilcisi, ilk yarıyı önde tamamladı. Ancak ikinci yarıda konuk ekip Karaköprü Belediyespor toparlandı ve 55. dakikada İbrahim Halil'in penaltı golüyle skoru 1-1'e getirdi. Maçın son dakikalarına girildiğinde, 88. dakikada Mustafa Berk'in golü Karaköprü Belediyespor'a galibiyeti getirdi: 1-2. Ada ekibi bu sonuçla gözünü tamamen lige çevirdi.