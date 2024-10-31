Manisa dışarıda telafi arayacak

TRENDYOL 1. Lig'de bu sezon hedefini Süper Lig olarak belirleyen Manisa FK, son 2 haftada aldığı yenilgilerle Play-Off hattının dışına geriledi. Rakiplerinin kazandığı haftada evinde Erokspor'a yenilerek 4 basamak birden gerileyen Ege ekibi, bu kayıpları yine deplasmanda telafi etmeye çalışacak. Siyah-beyazlılar, bu hafta sonu kendisi gibi 14 puanı bulunan 13. sıradaki Pendikspor ile deplasmanda karşılaşacak. İstanbul'dan 3 puanla dönmek isteyen Manisa, bir sonraki hafta ise sezonun flaş ekibi Erzurum FK'yı ağırlayacak.