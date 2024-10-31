Potada Tire Bld fırtınası esiyor

BÜYÜK Erkekler Ligi'nde mücadele eden Tire Belediyespor potada fırtına gibi esiyor. Geride kalan beşinci hafta sonunda yenilgisiz yoluna devam eden sarı-kırmızılı Tire Belediyespor, İzmir Gaziemirspor ile oynadığı Demir Amiraller B takımı karşılaşmasından da 101-59'luk skorla salondan galibiyetle ayrılan taraf olmayı başardı ve 6'da 6 yaptı. Koç Mustafa Helalpara, "Rakibimizin genç bir takım olduğunu biliyorduk bu yüzden maçın ilk yarısında tecrübemizi konuşturarak baskılı bir oyun sergiledik. Karşılaşmanın sonuna kadar bu baskımızı sürdürdük. Mücadeleden hiçbir zaman kopmadan galip gelmesini bildik. Galibiyet serimizi sürdürmekte kararlıyız. Statü gereği, federasyonun yönergesi doğrultusunda maçlarımızı Tire dışında oynuyoruz. İlk 3'e girerek Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'ne yükselmeyi ve maçlarımızı Tire'de taraftarımız önünde oynamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.