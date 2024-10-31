Somaspor tek golle yıkıldı

ZİRAAT Türkiye Kupası 3. Tur maçında Somaspor, Belediye Kütahyaspor'a dün sahasında 1-0 yenilerek kupaya veda etti. İlk yarısı golsüz beraberlikle sona eren maçta Manisa temsilcisini yıkan gol ikinci yarıda geldi. Mücadelenin 77. dakikasında Belediye Kütahyaspor Muhammed Emir'in golüyle öne geçti: 0-1. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Soma'da kazanan Belediye Kütahyaspor, Türkiye Kupası'nda tur atlayan takım oldu. Kupaya 2. Tur'dan katılan Somaspor, Ege derbisinde Nazillispor'u deplasmanda 5-1'lik farklı sonuçla geçerek 3. Tur'a adını yazdırmıştı. Üçüncü Lig ekibi Kütahyaspor'a yenilen Manisa ekibi artık gözünü tamamen lige çevirirken İkinci Lig Kırmızı Grup'taki rakibi bu hafta sonu Van Spor olacak.