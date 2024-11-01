Arkas Spor galibiyeti tattı

EFELER Ligi ekiplerinden Arkas Spor, Ziraat Bankkart'ı deplasmanda 3-0 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Ligdeki ilk üç maçında Altekma ile Cizre Belediyespor'a 3-2, Bursa BŞB'ye ise 3-1 kaybederek sezona kötü bir giriş yapan İzmir ekibi, bu gidişatı Ziraat Bankkart'ı deplasmanında sonlandırdı. Rakibine ilk sayıdan itibaren üstünlük kuran İzmir temsilcisi, TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmada 23-25, 14-25 ve 21-25'lik setlerle sahadan üstün taraf olarak ayrılmayı başarırken, ilk galibiyetine imza atarak büyük bir sevinç yaşadı. Bu sezon CEV Challenge Kupası ve ligde oynadığı 5 mücadelede rakiplerine üstünlük kuramayan lacivert-beyazlılar, kötü gidişe Ankara temsilcisi karşısında sonlandırmayı başardı.