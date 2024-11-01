Balıkesirspor’da Kanber dönemi

NESİNE 3. Lig 2. Grup takımlarından Balıkesirspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Sezona başladığı deneyimli çalıştırıcı Levent Eriş ile olaylı bir şekilde yollarını ayıran kırmızı-beyazlılar teknik direktörlük görevine Veyis Kanber'in getirildiğini açıkladı. Balıkesir temsilcisinin anlaşmaya vardığı Kanber son olarak Çayelispor'u çalıştırdı. Kanber'in deneyimi ve liderlik özellikleriyle takımın performansını artırmayı hedefleyen kırmızı-beyazlılar, bu değişimin takıma olumlu yansımasını bekliyor.