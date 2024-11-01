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Balıkesirspor’da Kanber dönemi

HABER MERKEZİ
Balıkesirspor’da Kanber dönemi
NESİNE 3. Lig 2. Grup takımlarından Balıkesirspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Sezona başladığı deneyimli çalıştırıcı Levent Eriş ile olaylı bir şekilde yollarını ayıran kırmızı-beyazlılar teknik direktörlük görevine Veyis Kanber'in getirildiğini açıkladı. Balıkesir temsilcisinin anlaşmaya vardığı Kanber son olarak Çayelispor'u çalıştırdı. Kanber'in deneyimi ve liderlik özellikleriyle takımın performansını artırmayı hedefleyen kırmızı-beyazlılar, bu değişimin takıma olumlu yansımasını bekliyor.
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