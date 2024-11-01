Efeler havlu attı

ZİRAAT Türkiye Kupası 3. Tur maçında 3. Lig On Numara Sportif Efeler 09 SK evinde konuk ettiği Adana 01 Futbol Spor Kulübü'ne 2-1 yenilerek kupaya veda etti. Aydın temsilcisi karşılaşmanın ilk 20 dakikasında yediği gollerle sahadan mağlubiyetle ayrılırken maç sonunda büyük üzüntü yaşadı. 13. dakikada Mehmet Yıldızaç'ın golüne engel olamayan yeşil-beyazlılarda 20. dakikada ise Furkan Aliçay ters bir vuruşla meşin yuvarlağı kendi ağlarına göndererek skoru 2-0'a getirdi. Mücadelenin ikinci yarısında Efeler 09 SK'da sakatlıktan kurtulan orta saha oyuncusu Hakan Can Durdu oyuna dahil oldu.

SÜLEYMAN'IN GOLÜ YETMEDİ

İkinci 45 dakikaya hızlı başlayan ev sahibi ekip 50. dakikada Süleyman Çelik'in kaydettiği golle farkı bire indirdi: 1-2. Golden sonra her iki takım da bulduğu gol pozisyonlarından yararlanamayınca maçta tur atlayan taraf Adana 01 FK oldu. Bu sonuçla Aydın temsilcisi sahadan 2-1'lik skorla yenik ayrılırken kupaya 3. turda veda etti.