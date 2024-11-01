Fethiyespor hedefe kilitlendi

NESİNE 2. Lig Beyaz Grup'ta Fethiyespor bu hafta kendi evinde ligin güçlü takımlarından Sarıyer ile karşılaşacak. Altınordu beraberliği ve Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükselme başarısı ile birlikte moral ve motivasyonu artan lacivert-beyazlı futbolcular sezon başından bu yana kendi evinde 2. galibiyetini Sarıyer'den almak için tempo yükseltti. Tecrübeli teknik direktör Selahaddin Dinçel, "Bu hafta, ligin en güçlü takımlarından biri olan ve şampiyonluk hedefiyle sezona başlayan Sarıyer ile oynayacağız. Taraftarlarımızla birlikte bu maçı kazanmak istiyoruz. Ömer cezalı ve hafif bir sakatlığı var, Ali bugün itibarıyla takımla çalışmalara başlayacak, Aziz'in sakatlığı devam ediyor. Nurettin ve Mehmet Kağan da takım seviyesini yakalamaya çalışıyor. Eksik olmamıza rağmen sahaya 11 kişi çıkacağız ve elimizden gelenin en iyisini yapacağız" şeklinde konuştu