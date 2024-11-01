Turgutlu hareketli

Nesine 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 8 maçta galibiyet alamadan toplayabildiği 2 puanla düşme hattında son sırada olan 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif AŞ'de hareketli günler yaşanmaya devam ediyor.

Kırmızı-siyahlılarda Onursal Başkan İsmet Türker, futbolcuların alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle antrenmana çıkmamasının ardından teknik direktör Eray Gülay ve takımı ziyaret etti. Olaydan sonra olağanüstü toplantı yaptıklarını belirten Türker, 4 futbolcunun kadro dışı kaldığını belirtti.

"DÜŞMEYECEĞİZ"

Gökhan Bulut, Nuh Aşkın, Serhat Yeşil Ördek ve Onur Küçük'ün süresiz kadro dışı bırakılıp kulüple ilişikleri kalmadığını söyleyen başkan İsmet Türker, "Gerek Turgutlulular gerekse spor camiası şundan emin olsun ki bu camia yine eski günlerindeki gibi ilçeye en iyi şekilde hizmet edecek.

Kesinlikle düşmeyecek. Hatalı transferlerimiz oldu. Fakat ikinci yarıda gerekli takviyeler yaparak en güzel şekilde mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı. Bu sezon geride kalan süreçte maçlarını ilçede oynayamayan kırmızı- siyahlı Turgutlu temsilcisinde başkan İsmet Türker stat konusunda da açıklama yaparken, taraftarlara müjdeyi verdi. 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif AŞ Başkanı İsmet Türker, gelecek 2 iç saha maçının ardından eksikliklerin giderilmesiyle yeni statlarına kavuşup taraftarlarıyla buluşacaklarını duyurdu.