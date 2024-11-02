5 transfer istedi

Geçtiğimiz hafta içinde radikal bir kararla teknik direktör değişimi yaşayan Trendyol Süper Lig ekibi Bodrum FK, Volkan Demirel yönetiminde yeni bir sayfa açarken, devre arasında önemli transferlerin yapılması bekleniyor. Yeşil-beyazlılardaki ilk sınavında yarın Alanyaspor'u konuk edecek Demirel, yönetim ile birlikte bir yandan da uzun vadeli planlara başladı.

BASHIRU ÖRNEĞİ BULUNUYOR

Kadroyu güçlendirmek için şimdiden düğmeye basan Ege ekibi, devre arasında en az 5 takviye yapmayı planlıyor. Muğla temsilcisinde yönetim, Bodrum'un transfer politikasına uygun, parlamaya hazır oyuncuları kadroya katmak için harekete geçti. Hatay'ı çalıştırdığı dönemde, sezon başında Lazio'ya 7 milyon Euro'ya sattığı Nijeryalı forvet Dele Bashiru örneğindeki gibi, Muğla ekibine katma değeri olan futbolcuları transfer etmeye çalışacak Volkan Demirel, Muğla temsilcisine gelmeden önce de futbolcuları yakından analiz etti. Volkan Demirel, özellikle ilk haftalarda forma şansı bulamayan potansiyelli genç oyunculara daha fazla süre vermeyi planlıyor. Özellikle alt yaş milli takımlarında süre alan 19 yaşındaki Yusuf Sertkaya ve 2007 doğumlu Enes Öğrüce'nin potansiyeline güvenen yeni teknik heyet, diğer oyuncuları da yeniden kazanmaya çalışacak.