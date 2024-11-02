Altınordu’da Bulut alkışlandı

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Altınordu'da gurbetçi santrfor Hüseyin Bulut son 3 karşılaşmada gösterdiği performansla alkış topladı.

Sezonun ilk haftalarında yedek soyunan 25 yaşındaki futbolcu, son 3 maçta 4 gol atarak takımın en skorer ismi konumuna geldi. İlk golünü iç sahada oynanan Kastamonuspor maçında kaydederek 1-0'lık galibiyette önemli rol oynayan Hüseyin, 3-1 kazandıkları Beykoz Anadoluspor deplasmanında da 1 gol attıktan sonra son olarak İzmir'de 2-2 biten Fethiyespor karşılamasında 2 kez rakip fileleri sarstı. Borussia Dortmund altyapısında yetişip daha önce ülkemizde 2019-20 sezonunda Göztepe formasını da terleten Hüseyin, sezon başında Almanya 4'üncü Lig ekibi Wuppertaler SV'den transfer edilmişti.