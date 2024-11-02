Saldırgana şaşırtan ceza

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta oynanan ve Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 yendiği derbi, sonucu kadar maçtan sonra yaşanan olaylarla da gündem olmuştu. Maçın ardından stat çıkışında Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın şoförlüğünü ve aynı zamanda korumalığını yapan Sezgin Gülnar, A Spor Muhabiri'ne yumruklu saldırıda bulunmuştu. Olay sonrası gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Gülnar daha sonra serbest bırakılmıştı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray- Beşiktaş maçının ardından yaşanan bu olayla ilgili aldığı kararı açıkladı.PFDK, A spor muhabiri Emre Kaplan'a yumruklu saldırıda bulunan Sezgin Gülnar'a sadece 120 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİ

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu söz konusu açıklamasında, "Beşiktaş A.Ş. görevlisi Sezgin Gülnar'ın sevke konu eylemin bir basın mensubuna yönelik ve görevini yaptığı esnada gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT'nin 4/2. maddesi uyarınca "üst sınırdan tayin edilen cezanın 1/3 oranında arttırılarak" 120 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" ifadelerini kullandı. Gülnar'a verilen cezanın miktarı sosyal medyada eleştiri konusu oldu.