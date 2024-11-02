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Son dakikaların takımı Bucaspor

HABER MERKEZİ
Son dakikaların takımı Bucaspor

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta liderin iki puan gerisinde zirve takibini sürdüren Bucaspor 1928 son dakikaları seviyor. Sarı-lacivertliler geride kalan dokuz haftada son 15 dakikalarda 5 kez ağları sarsmayı başardı. İzmir ekibi son hafta kazanılan Yeni Mersin İdmanyurdu karşılaşmasında 90 artı 2'de rakibin kendi kalesine attığı golle mücadeleyi 3-2 kazandı. Teknik direktör Uğur Balcıoğlu'nun öğrencileri ligin ilk maçında 2-1 kazanılan Erbaaspor maçında 90+1'de Yasin Öztekin'in penaltı golüyle mücadeleden 3 puanla ayrıldı. Diyarbekirspor müsabakasında 85 ve 90'da fileleri havalandırarak 3-1'lik galibiyeti elde eden Fırtına, son dakikaya kadar pes etmeyen yapısını göstermiş oldu. Ligde 20 puanla 4. sırada yer alan sarı-lacivertliler, lider Menemen'in sadece iki puan gerisinde yer alıyor.

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