Talisca hamlesi

Süper Lig ve Avrupa'da kupa hedefleyen Fenerbahçe, transferde gaza bastı. Lige istediği gibi başlayamayan sarı-lacivertlilerde yönetim devre arasında operasyon yapma hazırlığı yapıyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda çalışmalara başlayan kurmaylar, ilk hedef olarak Anderson Talisca'yı belirledi. Muhakkak bir 10 numara alınmasını isteyen Portekizli teknik adamın da Sambacı'ya sıcak baktığı öne sürüldü. Son beş sezondur Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen Talisca, mutsuz olduğu için kulübünden ayrılmak istiyor. Sarı-lacivertliler devreye girerek temaslara başladı. Ülkemizde daha önce Beşiktaş forması da giyen 30 yaşındaki futbolcunun da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı iddia edildi. Sarı-lacivertlilerin ilk etapta yıldız ismi kiralık olarak kadrosuna katmak istediği öğrenilirken, iki kulüp arasındaki görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

MOURİNHO'YA 1 MAÇ MEN CEZASI

UEFA Disiplin Kurulu, Manchester United maçında kırmızı kart gören Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya 1 maç men cezası verildiğini açıkladı.