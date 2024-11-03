Egeliler zorlu mesaide

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Ege ekipleri bugün bir birinden zorlu müsabakalara çıkacak. Günün ilk maçında bu sezon Avrupa'da sergilediği performansın gerisinde kalarak çıktığı 4 maçı da kaybeden Manisa Basket 4'te 4'le zirvede yer alan Anadolu Efes'le deplasmanda oynayacak. Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki mücadelenin hava atışı saat 13.00'te yapılacak. İlk 4 haftayı 2 galibiyet, 2 mağlubiyetle geçen Aliağa Petkimspor Fenerbahçe Beko ile İstanbul deplasmanında karşılaşacak. Ülker Spor Salonu'ndaki maç saat 18.00'de başlayacak. Ligin dibine demir atan Denizli temsilcisi Merkezefendi Belediyesi Basket, Büyükçekmece önünde çıkış yakalamaya çalışacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki maçın hava atışı saat 20.30'da yapılacak.