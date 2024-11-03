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Haberler Spor Göz-Göz ve KSK deplasmanda

Göz-Göz ve KSK deplasmanda

HABER MERKEZİ
Göz-Göz ve KSK deplasmanda

KFC Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda oynadıkları ilk 5 maçı da kazanan ilk 2 sıradaki Papara Göztepe ve İnfo Yatırım Karşıyaka, bugün deplasman maçlarında galibiyet serilerini sürdürmeye çalışacak. Lider Göztepe saat 14.00'te başlayacak karşılaşmada Edremit Belediyesi Altınoluk'un rakibi olacak. Set averajıyla zirve takibini sürdüren Karşıyaka ise 15.00'te kendisi gibi 15 puan toplayan 3'üncü sıradaki İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un konuğu olacak. Kaf-Kaf ligde iki önemli oyuncusu Şevval ve Simay'ın üst üste çapraz bağlarının kopmasıyla sarsılmıştı.

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