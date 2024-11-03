Göztepe ilk galibiyetini aldı

20 yıl aradan sonra parkelere dönen Göztepe basketbol takımı, dün Basketbol 2. Ligi A Grubu'nda evinde ilk maçına çıktı. Bornova Atatürk Spor Kompleksi'nde İstanbul Basket'i konuk eden Göz Göz'ün ilk maçına taraftar büyük ilgi gösterdi. Göztepe maça Can Urşan, Burak Eşlik, Can Özcan, Mustafa Erdoğan ve Kadir Çipa 5'i ile başladı. Rakibi önünde ilk periyotta 12-17 geriye düşen Göz-Göz ikinci çeyrekte toparlandı ve devreye 33-24 önde girdi. Üçüncü periyotta da başarılı bir basketbol sergileyen sarı kırmızılılar bu bölümü 55-33 önde bitirdi. Rakibine son bölümde şans tanımayan sarı-kırmızılı ekip 66-39'luk skorla ligdeki ilk galibiyetini aldı.