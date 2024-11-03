Harikasın PETKİM

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Aliağa Petkimspor, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 75-66'lık skorla mağlup etti. İzmir temsilcisi Aliağa Petkimspor, bu galibiyetle beraber ligdeki üçüncü zaferine ulaşarak önemli bir başarı kaydetti. Sarı-lacivertli takım ise bu sonuçla ligdeki ilk yenilgisini deneyimlemiş oldu. Müsabakaya konuk takım etkili başladı. Dış atışlarda etkili olan Russell önderliğinde İzmir ekibi, ilk periyodu 22-9 önde kapattı. İkinci çeyrekte sarı-lacivertliler toparlandı ve aradaki farkı tek hanelere düşürdü. Rakibinin fazla yaklaşmasına izin vermeyen Petkimspor, devreyi 37-33 önde kapattı.

RAKİBİNE İZİN VERMEDİ

Üçüncü çeyrekte de Aliağa temsilcisi etkili oyununu sürdürdü. Rakibine sayı şansı vermeyen Aliağa Petkim, son bölüme 57-51'lik avantajla girdi. Dördüncü sette Fenerbahçe Beko'nun farkı azaltma çabalarına rağmen iyi bir savunma yapan Aliağa Petkimspor, parkeden dokuz sayı farkla 75-66 galip ayrıldı.