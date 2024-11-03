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Harikasın PETKİM

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 5. haftasında Aliağa Petkimspor flaş bir galibiyet alarak deplasmanda Fenerbahçe Beko’yu dokuz sayı farkla mağlup etti

HABER MERKEZİ
Harikasın PETKİM

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Aliağa Petkimspor, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 75-66'lık skorla mağlup etti. İzmir temsilcisi Aliağa Petkimspor, bu galibiyetle beraber ligdeki üçüncü zaferine ulaşarak önemli bir başarı kaydetti. Sarı-lacivertli takım ise bu sonuçla ligdeki ilk yenilgisini deneyimlemiş oldu. Müsabakaya konuk takım etkili başladı. Dış atışlarda etkili olan Russell önderliğinde İzmir ekibi, ilk periyodu 22-9 önde kapattı. İkinci çeyrekte sarı-lacivertliler toparlandı ve aradaki farkı tek hanelere düşürdü. Rakibinin fazla yaklaşmasına izin vermeyen Petkimspor, devreyi 37-33 önde kapattı.

RAKİBİNE İZİN VERMEDİ

Üçüncü çeyrekte de Aliağa temsilcisi etkili oyununu sürdürdü. Rakibine sayı şansı vermeyen Aliağa Petkim, son bölüme 57-51'lik avantajla girdi. Dördüncü sette Fenerbahçe Beko'nun farkı azaltma çabalarına rağmen iyi bir savunma yapan Aliağa Petkimspor, parkeden dokuz sayı farkla 75-66 galip ayrıldı.

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