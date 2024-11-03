İstanbul Maratonu’na Afrikalılar damga vurdu

46. İstanbul Maratonu dün koşuldu. Gold Label kategorisinde bulunan maratonu Etiyopyalı Dejene Debela 2.11.40'lık derecesiyle ilk sırada bitirdi. Kenyalı Mathew Samperu ikinci, Kenyalı Kenneth Kipkemoi ise üçüncü oldu. Milli atlet Hüseyin Can 2.14.34 derecesiyle 6'ncı oldu. Kadınlarda ise Bahreynli Ruth Jebet 2.24.25'lik derecesiyle ilk sırada tamamladı. Etiyopyalı atletler Erge Diro ikinci, Ayantu Abdi ise üçüncü oldu. Erkekler ve kadınlarda birinci olanlara 45'er bin, ikincilere 20 bin, üçüncülere de 10'ar bin dolar ödül verildi. Türk atletler arasında birinci gelen erkek ve kadın sporculara 50 bin TL, 2'ncilere 40 bin TL, 3'üncülere ise 30 bin TL ödül verildi. Tekerlekli sandalye kategorisinde de toplam 140 bin TL ödül dağıtıldı. Toplu fotoğraf çekimiyle tören sona erdi.