Karadeniz’de dev maç

Trendyol Süper Lig'de haftanın maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe bugün Papara Park'ta kozlarını paylaşacak. Ligde ilk 9 maçta 12 puan alan ve en son Göztepe deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle dönen bordomavililer, Fenerbahçe karşısında kazanarak hem moral bulmak hem de zirve yarışına tırmanmak istersen, şampiyonluğun en büyük adaylarından F.Bahçe ise G.Saray'ın (Bay) geçtiği haftada üç puanla ayrılıp zirveyle arasındaki puan farkını eritmek istiyor. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Serdar Saatçı ile Serkan Asan, kadroda yer almayacak. Sarı-lacivertli takımda ise sakatlıkları süren Oosterwolde ve Cengiz, Trabzon maçının kadrosunda yer alamayacak. F.Bahçe taraftarı, uzun zamandır olduğu gibi bu sene de Trabzon deplasmanında yer alamayacak. Trabzon Valiliği, sarı-lacivertli taraftarların deplasman tribününe alınmaması yönünde karar aldı.

FIRTINA'NIN KOZU SİMON BANZA

Trabzonspor'un bugünkü müsabakada hücumdaki en önemli kozu Simon Banza olacak. Bordo-mavili ekibin Demokratik Kongolü gol umudu şu ana dek ligde 4 kez rakip fileleri sarsmayı başardı. 28 yaşındaki oyuncu Trabzonspor'un 3-2 kazandığı Konyaspor karşılaşmasında 2 kez rakip fileleri sarsarken, 1-1'lik Hatayspor maçında da tek golü kaydetmişti. Banza, son olarak geçen hafta 2-1 mağlup oldukları Göztepe maçında da gol atmayı başarmıştı.

FRED YENİDEN KADROYA DÖNÜYOR

Fenerbahçe'nin Samsunspor ile deplasmanda oynadığı maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşen Fred, Bodrum FK ile oynanan maçta forma giyememişti. Cezasını tamamlayan Brezilyalı orta saha, Trabzonspor deplasmanında sahadaki yerini alabilecek. Mourinho'nun, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci ve Edin Dzeko'yu yedek soyunduracağı bu oyuncuların yerine ise Fred, Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski'nin ilk 11'de yer vermesi bekleniyor.