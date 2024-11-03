KSK ezdi geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5'inci haftasında Karşıyaka evinde Galatasaray'ı konuk etti. Maçın ilk sayısı Blumbergs'in üçlüğü ile geldi. Karşıyaka McCollum ve James Webb'in üçlükleriyle 10-5 öne geçti. Kaf-Kaf, Boutsiele ile skoru 17-7 yaptı ve Galatasaray'a molayı aldırdı. Yeşil kırmızılılar farkı çift hanelere çıkartarak skor üstünlüğünü ele geçirdi. İlk çeyrek Buğrahan'ın son saniye basketiyle 23-14 sona erdi. İkinci çeyrek Webb'in üçlüğüyle başladı: 26-14. Russell'ın üçlüğüyle Kaf-Kaf ritmi yakaladı. Yakup Sekizkök'ün molasından sonra sarı-kırmızılılar Sadık Emir ile farkı kapatmaya çalışırken Muhsin'in smacıyla Kaf-Kaf skoru 32-20 yaptı. Konuk ekip Livingston ve Cummings ile farkı eritti ve ilk yarı 46-36 sona erdi.

KARŞIYAKA, FİŞİ ÇEKTİ

Kaf-Kaf ikinci yarıya hızlı ve tempolu başlarken farkı çift hanelere çıkardı: 56-42. Üçüncü çeyrekte her iki takım da savunmada sert ve agresif oynamaya başladı. Galatasaray, James Palmer ve Livingston ile farkı 3 sayıya kadar indirdi: 60-57. Çeyrek sonunda toparlanan Karşıyaka dördüncü periyoda 68-59 önde girdi. Yeşil-kırmızılılar son periyotta farkı daha da açarak sahadan 94-81'lik skorla galip ayrıldı. Üçüncü galibiyetini alan Kaf-Kaf, önümüzdeki hafta deplasmanda Büyükçekmece ile kozlarını paylaşacak.

TARAFTARLAR AHMET SARIKAYA'YI UNUTMADI

Karşıyaka taraftarları maç öncesi tribünde geçtiğimiz günlerde vefat eden Karşıyaka taraftarı Ahmet Sarıkaya anısına dev bir görsel hazırladı. Sarıkaya, Tokat Bld. maçı dönüşünde trafik kazası geçirerek hayatını kaybetmişti. Tribünler tamamen dolarken, taraftarlar maç boyunca müthiş destek verdi. Öte yandan geçtiğimiz haftalarda ödeme konusundaki sıkıntılar sebebiyle takımdan ayrılan Thomas Akyazılı da yeniden yeşil-kırmızılılara döndü.