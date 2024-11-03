Manisa FK Pendik fobisini yenecek

Trendyol 1. Lig 11. haftasında yarın deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'un konuğu olacak Manisa FK'nın rakibine şansı tutmuyor. Ege ekibi İstanbul temsilcisiyle oynadığı son 3 maçta yüzü gülmedi. 2022-23 sezonunda son olarak karşılaşacak iki takımdan Pendik evindeki maçı 2-0, deplasmandaki mücadeleyi 5-1 kazanmıştı. 2019- 20 sezonunun ikinci yarısındaki müsabakayı da Manisa FK 3-2'lik skorla kaybetmişti. Siyah-beyazlılar Pendik karşısında son galibiyetini 19 Ekim 2019'da 4-2'lik skorla almıştı. Bu arada İstanbul ekibinin kadrosunda tanıdık isimler yer alıyor. Geçen sezon Manisa FK'nın 11 golle en skorer ismi olan Sandro Lima ile sağ bek Bekir Karadeniz ve forvet Jetmir Topalli yarın forma verilmesi halinde eski takımına rakip olacak.