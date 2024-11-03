‘Mourinho hedef haline geldi’

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Koç sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Jose Mourinho'nun hedef haline getirildiğini belirterek, "Dünya tarihinde, gelmiş geçmiş en iyi teknik direktörlerden birini getirdik. İyi de bir kadro kurduk, katılırsınız katılmazsınız, imkanlarımız çerçevesinde. Hatta bir nebze ayağımızı yorganımıza göre uzatmadık, bu sefer daha da riskler alarak mühendislik yaptık. Kadromuz derin, alternatifli. Spor basını, kısa sürede Mourinho'yu hedef haline getirdi. Daha 8. haftadan saldırıya uğrattılar. Olabilir. Üzücü olan bir kısım taraftarımız bunlara kanarak etkilenmiştir. Hocamızı da daha 8-9. haftada saldırıya uğrattılar. Az önce bir üyemiz 9. haftada yelkenleri indirmiş, şampiyonluğun bittiğini ifade etmiştir. Kendisine kızmıyorum. Camiamız yıllar içinde bu psikolojiye sokulmuştur" dedi.

HOCAMIZIN YANINDAYIZ

Koç Mourinho'ya tam destek vererek "Her demeciyle Fenerbahçe'ye yaşatılan haksızlıkları dünya basınının manşetlerine taşıyan, sevgiyi, saygıyı, sabrı hak eden bir hocamız var. Yönetim olarak sonuna kadar yanındayız" diye konuştu.

G.SARAY'A GÖNDERME

Başkan Ali Koç'un "Geçen sene biz 5 kırmızı kart görürken, Galatasaray'ın 1 kırmızı kart görmesi normal mi? Aynı takım, Avrupa'da 5 kırmızı kart gördü. Bu bir tesadüf müdür? Bu durum adil mi diye sormak bizim görevimiz değil mi? Bu sene de yine benzer bir görüntü ortaya çıkmaya başladı." sözleri de dikkat çekti.