Bodrum sessiz kaldı

SÜPER Lig'de son haftalarda aldığı kötü sonuçlar sebebiyle teknik direktör değişikliğine giden Bodrum FK, yeni hocası Volkan Demirel ile çıktığı maçta evinde Corendon Alanyaspor ile golsüz berabere kaldı. 11. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Lopes, sağ kanattan merkeze doğru ilerleyip sol ayağıyla uzak köşeye etkili bir vuruş yaptı. Kaleci Gökhan Akkan, uzanarak topu kornere çeldi. 21. dakikada savunmanın hatasını fırsata çevirmek isteyen Bodrum FK'de Seferi, ceza sahasında sağ ayağıyla uzak köşeye vurdu, top direkten döndü. Bu pozisyondan 1 dakika sonra Bodrum FK'nin sol kanattan geliştirdiği atakta Ege Bilsel, son çizgiden ön direğe ortaladı. Brazao'nun kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı. 56. dakikada Alanyaspor'un serbest vuruşunda Makouta ön alana ortaladı, Efecan'ın dokunduğu topu savunma uzaklaştırdı. 62. dakikada Bodrum FK'da Mohammed, rakibine yaptığı faul sonrası sarı kartla cezalandırıldı. VAR incelemesine giden hakem Ali Şansalan, müdahaleyi kırmızı kart olarak değerlendirdi. Bodrum FK sahada 10 kişi kaldı. Maç 0-0 berabere bitti.

BU SEZONKİ 3. KIRMIZI KART

Bodrum FK dünkü maçın 64. dakikasında Musah Mohamed'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Bu kartla birlikte Ege ekibi bu sezon 3. kez eksik kadroyla mücadele etti. Yeşil-beyazlı ekip ilk olarak Başakşehir mücadelesinde kırmızı görmüştü. 1-0 yenildiği bu mücadelede Fredy oyun dışında kalmıştı. Daha sonra ise 0-0 sonuçlanan Kasımpaşa mücadelesinde Taulant Seferi oyun dışında kalmıştı.

VOLKAN DEMİREL'E SEVGİ SELİ

Geçtiğimiz günlerde Bodrum FK'yı 2. Lig'den 1. Lig'e, ardından da Süper Lig'e taşıyan İsmet Taşdemir ile yollarını ayıran yeşil-beyazlı ekip, yeni teknik direktör Volkan Demirel ile ilk maçına çıktı. Maçtan önce taraftarın tezahüratları eşliğinde sahaya çıkan Demirel, taraftara lige tutunma sözü verdi. Bodrum FK taraftarı, kritik Alanyaspor müsabakasında takımlarını yalnız bırakmadı. Son 2 maçta alınan mağlubiyete rağmen desteğini esirgemeyen 12. adam, ilk düdükle birlikte tezahüratlar yaparak takımı ateşlemek için elinden geleni yaptı. Yeşil-beyazlılar 90 dakika boyunca hiç susmadı.

FATİH TEKKE İSTİFA ETTİ

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da teknik direktör Fatih Tekke görevinden istifa etti. Ligde son üç maçını kaybeden ve son olarak maçın son anlarında 10 kişi oynayan Bodrum FK ile golsüz berabere kalan Alanyaspor'da Fatih Tekke görevi bıraktı. Bu sezon sadece Adana Demirspor ve Rizespor'u mağlup eden Alanyaspor, toplamda 10 puan topladı. Alanyaspor'un başında 40 maça çıkan Fatih Tekke, 1.30 puan ortalaması yakaladı.