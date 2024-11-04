Fethiyespor evinde yok

NESİNE 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Sarıyer'e tek golle boyun eğdi. 11'de Muhammet Enes'in soldan ortaladığı topu Özcan bomboş durumda düzeltip kaleye vurdu, top dışarıya gitti. 28'de Serdar'ın şutunu kaleci Arda kornere çeldi. 31'de kaleciyle karşı karşıya kalan Ahmet Dereli'nin şutu üstten auta gitti. 80. dakikada ceza alanına giren Kemal, topu Serdar Cansu'nu önüne yuvarladı. Serdar topu kaleciye rağmen ağlara yolladı: 0-1. Karşılaşma bu sonuçla sona erdi.