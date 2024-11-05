Altınordu düşüşe geçti

NESINE 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Play-Off yarışındaki rakiplerinden Batman Petrolspor'a 2-1 mağlup olan Altınordu bu sezon ilk kez sahadan eli boş ayrıldı. Oynadığı 9 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik alarak 19 puan toplayan İzmir temsilcisi, 10'uncu haftada yenilgiyle tanıştı. İç sahada 3-3 biten Fethiyespor karşılaşmasının ardından Batman'dan üzgün dönen kırmızı-lacivertliler, son 2 haftada 5 puan kaybederek averajla Play-Off hattının dışında kaldı. İki hafta önce zirveye ortak olan Altınordu, kaybettiği puanlarla 2'nci sıradan 7'nci basamağa geriledi. Bu hafta İzmir derbisinde düşme hattındaki Altay'ı konuk edecek Altınordu galip gelerek moral bulmaya çalışacak. Teknik direktör Olcay Şahan ve kurmaylarının oyuncularıyla hafta içinde yapacakları görüşmelerle derbiye hazırlayacakları belirtildi.