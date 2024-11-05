Denizlispor’da Mavioğlu bilmecesi

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta 8 haftadır kazanamayan Denizlispor'da teknik direktör Çağdaş Mavioğlu'nun istifasını sunduğu, Başkan Ahmet Yıldırım'ın ise kabul etmediği öne sürüldü. Zonguldakspor'a 4-0 yenilen Denizlispor'da, moraller dip yaptı. Kötü gidişe dur diyemeyen Denizlispor'da sergilenen futbol, taraftarları memnun etmedi. Teknik Direktör Çağdaş Mavioğlu, maç sonu ilk kez takım otobüsüne binmedi ve kaleci antrenörü Fevzi Tuncay'ın otomobili ile stattan ayrıldı.

DÜŞME HATTINDA

Mavioğlu'nun istifa ettiği iddia edilirken, Başkan Ahmet Yalın Yıldırım'ın istifasını kabul etmediği öne sürüldü. Geçen sezon 2. Lig'de mücadele ederken, 9. Hafta 11 puanla 9. sırada olan Denizlispor, bu sezon 3. Lig'de 9 haftada 7 puan toplayıp düşme hattına geriledi. Lig'de 8 haftadır kazanamayan yeşil-siyahlılar, düşme endişesini daha erken yaşamaya başladı.