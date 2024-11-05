Manisa puana hasret

TRENDYOL 1. Lig'de üst üste aldığı şanssız mağlubiyetlerle Play-Off hattının dışına çıkan Manisa FK, 11. haftada İstanbul'da Pendikspor'un konuğu oldu. İlk yarısı kontrollü geçen karşılaşmada siyah-beyazlılar topa daha çok hakim olan taraftı. Ancak iki ekip de hücumda etkili olamayınca devreye golsüz eşitlikle gidildi. İkinci yarıya ev sahibi ekip hızlı başladı ve golü buldu. 50. dakikada gelişen atakta Sequeira'nın pasında topla buluşan İbrahim Akdağ'ın sert şutu kaleci Alperen'in üstüne geldi. Ancak Alperen düzgün kontrol edemeyince seken top çizgiyi geçti ve Pendikspor 1-0 öne geçti.

Golden sonra oyuna müdahale eden Manisa FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, Oğuz Gürbulak ve Efe Taylan'ı oyuna aldı. Karşılaşmanın son yarım saatlik diliminde topun hakimi daha çok siyah-beyazlılar oldu. 80'de Cissokho'nun ceza sahası dışından sert şutu direkten döndü. 89'da Wriedt'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Osuji'nin dönerek yaptığı sert şut üstten auta çıktı. 90+2'de rakiplerinden sıyrılan Fofana'nın ortasında Wriedt'in şutu kaleci Erdem'de kaldı. 90+7'de Fofana'nın ön direğe ortasında Osuji'nin dokunduğu topu Erdem çeldi ve maç 1-0 sona erdi.