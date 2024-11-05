Merkezefendi nefes aldı

TÜRKIYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne 4'te 0'la başlayan Merkezefendi Belediyesi Basket, evinde önceki gün Büyükçekmece'yi 80-75 yenerek siftah yaptı. İlk kez kazanarak moral tazeleyen Denizli temsilcisi, bu galibiyetle düşme hattından da kurtulmayı başardı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan başantrenör Zafer Aktaş aldıkları bu galibiyetin haftalardır denedikleri takitsel değişikliklerin bir meyvesi olduğunu söyledi.

"LİG ÇOK REKABETÇİ"

Taraftarları önünde kazanmanın özgüven olarak döneceğini söyleyen Aktaş, "Bu galibiyet bizim için çok kıymetli. Seyircimizin önünde kazanmak özgüvenimizi artıracak. Son haftalarda yapılan değişiklikler takıma olumlu yansıdı. Belki bazı dönemlerde istediğimiz gibi oynamadık ama galip gelmek bize gelecek için büyük bir motivasyon sağlayacak. Önümüzdeki haftalarda daha iyi basketbol oynayacağımıza inanıyorum. Bu lig çok rekabetçi. Ama biz her sene biraz daha ileri gitmek için çalışıyoruz. Hedeflerimizi yukarı taşımak için mücadele edeceğiz" açıklamasında bulundu. Merkezefendi, 11 Kasım Pazartesi günü seri yapmak için Yalovaspor'a konuk olacak.